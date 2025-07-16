Платіжка за доставку газу: чи повинні її сплачувати пенсіонери

В Україні споживачі газу отримують два окремі рахунки: один за спожитий газ і другий – за його доставку. Це створює додатковий фінансовий тягар для пенсіонерів.

Навіть якщо споживачі не використовують газ, але мають підключення до мережі, вони все одно зобов'язані сплачувати за його транспортування. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на НКРЕКП.

Для визначення цього платежу використовуються мінімальні встановлені норми, тому окремих тарифів на газ або пільг для пенсіонерів не передбачено. Якщо пенсіонер хоче знизити витрати, йому необхідно повністю відключитися від газової мережі.

Пенсіонери не мають спеціальних пільг або права на звільнення від оплати за доставку газу, якщо вони не від'єднуються від мережі.

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Як здійснити відключення від газової мережі

Щоб припинити постачання газу, необхідно розірвати договір з компанією, яка обслуговує ваш будинок. Для цього слід:

Оформити акт про припинення постачання газу; Подати офіційну заявку оператору газорозподільної мережі для розірвання контракту.

Після цього спеціалісти здійснять відключення газу, перекривши запірні пристрої або встановивши заглушку та опломбувавши її. Якщо компанія відмовить у розірванні договору, споживач може звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

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