Кто из украинцев может получить дополнительные 1000 гривен к пенсии

В Украине ежегодно ко Дню Независимости государство оказывает единовременную денежную помощь определенным категориям граждан. Выплату назначено произвести до 24 августа 2025 года, и она зависит от статуса получателя.

Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров. Наибольшие суммы получат лица с особыми заслугами перед государством, а также люди с инвалидностью в результате войны и бывшие узники концентрационных лагерей – для них предусмотрено 3100 гривен. Лица с инвалидностью II группы получат 2 900 гривен, а с III группой - 2 700. Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним заключенным насчитают по 1 000 гривен. Члены семей погибших ветеранов и Защитников Украины, а также вдовцы или вдовы умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, получат 650 гривен. По 450 гривен принадлежит участникам войны, бывшим узникам концлагерей и детям партизан.

Пенсионеры, имеющие право на эту помощь, получат ее автоматически вместе с августовской пенсией. Дополнительно обращаться не нужно. Те ветераны войны, которые не являются пенсионерами, но находятся на службе или работают, получат выплату через воинские части, учреждения или организации на основании заявок работодателей.

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Если человек не является пенсионером и не работает, он должен подать заявление в орган Пенсионного фонда Украины. В заявлении в произвольной форме следует указать паспортные данные, банковский счет, ИНН, а также реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату. Вместе с заявлением представляются копии паспорта и соответствующего удостоверения.

Подать документы следует до 1 августа 2025 года. Если в это время сделать это невозможно, заявление можно подать до 1 октября. Обращения принимаются лично в подразделениях ПФУ или ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием электронной подписи.

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