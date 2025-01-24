Дрони атакували НПЗ у Рязані та військовий завод у Брянську: зайнялись потужні пожежі (фото)

Безпілотники завдали ударів по стратегічних об’єктах у Росії, зокрема поцілили в нафтопереробний завод у Рязані та атакували завод "Кремній" у Брянську, який виробляє компоненти для російської зброї. НПЗ у Рязані є одним із ключових підприємств нафтової галузі Росії, який забезпечує паливом як цивільні, так і військово-промисловий комплекс.

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Завод виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне пальне та інші нафтопродукти, що використовуються танками, літаками, кораблями та іншою технікою російських збройних сил.Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Завод "Кремній" у Брянську виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, зенітно-ракетних систем "Панцир", ракет "Іскандер", а також для радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників РФ.

Коваленко підкреслив, що це вже щонайменше третя атака невідомих дронів на цей завод.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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