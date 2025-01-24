Дроны атаковали НПЗ в Рязани и военный завод в Брянске: загорелись мощные пожары (фото)

Беспилотники нанесли удары по стратегическим объектам в России, в том числе попали в нефтеперерабатывающий завод в Рязани и атаковали завод "Кремний" в Брянске, производящий компоненты для российского оружия. НПЗ в Рязани является одним из ключевых предприятий нефтяной отрасли России, который снабжает топливом как гражданские, так и военно-промышленный комплекс.

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Завод производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, используемые танками, самолетами, кораблями и другой техникой российских вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Завод "Кремний" в Брянске производит микроэлектронику для ракетных комплексов, зенитно-ракетных систем "Панцирь", ракет "Искандер", а также для радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников РФ.

Коваленко подчеркнул, что это уже как минимум третья атака неизвестных дронов на этот завод.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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