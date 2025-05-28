Дрони атакували підмосковне місто Дубна: є влучання у завод з розробки БПЛА (фото)

Дрони завдали удару по виробничому комплексу з виготовлення безпілотників у Дубні Московської області, повідомляють російські медіаканали. Згідно з інформацією на офіційному веб-сайті підприємства, ця компанія спеціалізується на виробництві "безпілотних літальних апаратів та авіаційної техніки".

Про це повідомляють російські Telegram-канали Astra і Baza з посиланням на місцевих жителів, мер Москви Сергій Собянін та Міноборони РФ в Telegram.

Мер Москви Сергій Собянін з початку доби опублікував 17 повідомлень про атаку дронів. За його твердженнями, системи ППО знешкодили щонайменше 31 безпілотник, що прямував до російської столиці.

Крім того, він повідомив про відбиття атаки БпЛА на Зеленоград. За словами чиновника, як у Москві, так і в Зеленограді "серйозних руйнувань та постраждалих не зафіксовано", а на "місцях падіння уламків працюють спеціалісти аварійних служб".

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Дубна має статус "наукового міста" та розташована у північній частині Московської області на відстані 121 кілометр від Москви.

Згодом російське Міноборони заявило, що з 21:00 27 травня до 7:00 28 травня системи ППО нібито знищили та перехопили 296 українських БпЛА над територіями Московського регіону та тринадцяти областей: Брянської, Бєлгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської та Тульської.

Російське Міноборони традиційно не розкриває інформації ні про загальну кількість дронів, які нібито прямували на територію РФ, ні про наслідки атаки.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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