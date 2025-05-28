Дроны атаковали подмосковный город Дубна: есть попадание в завод по разработке БПЛА (фото)

Дроны нанесли удар по производственному комплексу по изготовлению беспилотников в Дубне Московской области, сообщают российские медиаканалы. Согласно информации на официальном веб-сайте предприятия, компания специализируется на производстве "беспилотных летательных аппаратов и авиационной техники".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на местных жителей, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин с начала суток опубликовал 17 сообщений об атаке дронов. По его утверждениям, системы ПВО обезвредили по меньшей мере 31 беспилотник, направлявшийся в российскую столицу.

Кроме того, он сообщил об отражении атаки БПЛА на Зеленоград. По словам чиновника, как в Москве, так и в Зеленограде "серьезные разрушения и пострадавшие не зафиксированы", а на "местах падения обломков работают специалисты аварийных служб".

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Дубна имеет статус "наукограда" и расположена в северной части Московской области в 121 километре от Москвы.

Впоследствии российское Минобороны заявило, что с 21:00 27 мая до 7:00 28 мая системы ПВО якобы уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА над территориями Московского региона и тринадцати областей: Брянской, Белгородской, Владимирской, Вороньской, Ивановской Смоленской, Тверской и Тульской.

Российское Минобороны традиционно не раскрывает информации ни об общем количестве дронов, якобы направлявшихся на территорию РФ, ни о последствиях атаки.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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