Дрони атакували російську Рязань: біля авіабази 'Дягілєво' пролунали вибухи (відео)

Біля російської авіабази "Дягілєво" поблизу Рязані вночі пролунали вибухи.

За повідомленнями Telegram-каналу Astra та заявами губернатора Рязанської області Павла Малкова, вибухи сталися вночі, один з них потрапив на відео. Малков стверджує, що сили ППО нібито збили три безпілотники, і, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Читайте також: Росія 29 вересня масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)

Міноборони РФ заявляє про "перехоплення та знищення" 24 українських дронів за ніч. Зокрема, шість дронів збито над Ростовською областю, п’ять над Брянською, чотири над Бєлгородською, три над Рязанською, один над Астраханською та п’ять над Краснодарським краєм.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!