Двоє собак втекли з Білорусі й несуть службу з українськими прикордонниками (відео)

Українські прикордонники, що несуть службу біля кордонів з Білоруссю, прихистили двох собак, що вочевидь не захотіли жити в країні, якою править диктатор Олександр Лукашенко. Псів назвали Куля та Гільза.

Про цю історію розповіли у Державній прикордонній службі України та показали відео, як прикордонник піклується про чотирилапих "порушників державного кордону".

"Куля та Гільза змінили білоруське громадянство на Українське. Хвостаті прийшли до прикордонників з Білорусі лісом, і тепер допомагають їм боронити кордони", – йдеться у коментарі до відео.

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Прикордонник, який тепер піклується про собак, розповів: "Це наші маленькі друзі, яких звати Куля та Гільза. Вони з нами несуть службу на державному кордоні України".

Коли прикордонник розповідав про нових побратимів, одна з собак заскочила йому на руки, інша вимагала, аби він її чухав.

Раніше українські бійці "всиновили" собаку, який прибився до них під час звільнення від окупантів Харківської області. Тепер пес Рекс став "живим талісманом" мінометної батареї ДШВ. Він навіть навчився допомагати воїнам 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захищати Україну.

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