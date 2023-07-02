Две собаки сбежали из Беларуси и несут службу с украинскими пограничниками (видео)

Украинские пограничники, несущие службу у границ с Беларусью, приютили двух собак, очевидно, не захотевших жить в стране, которой правит диктатор Александр Лукашенко. Псов назвали Пуля и Гильза.

Об этой истории рассказали в Государственной пограничной службе Украины и показали видео, как пограничник заботится о четырехлапых "нарушителях государственной границы".

"Пуля и Гильза сменили белорусское гражданство на украинское. Хвостатые пришли к пограничникам из Беларуси лесом, и теперь помогают им защищать границы", — говорится в комментарии к видео.

Видео дня

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Пограничник, который заботится о собаках, рассказал: "Это наши маленькие друзья, которых зовут Пуля и Гильза. Они с нами несут службу на государственной границе Украины".

Когда пограничник рассказывал о новых собратьях, одна из собак заскочила ему на руки, другая требовала, чтобы он ее чесал.

Ранее украинские бойцы "усыновили" собаку, которая прибилась к ним во время освобождения от оккупантов Харьковской области. Теперь пес Рекс стал "живым талисманом" минометной батареи ДШВ. Он даже научился помогать воинам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады защищать Украину.

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