Рух АТЕШ розповів, хто підірвав Каховську ГЕС

Український військовий рух "АТЕШ" разом з кримськими татарами повідомив, що підрив Каховської гідроелектростанції був здійснений 1-м батальйоном 205-ї мотострілецької бригади, яка базується у місті Будьонівськ Ставропольського краю. Про це було заявлено пресслужбою руху на їхньому каналі в Telegram.

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"Ми вже передали керівництву бригади та виконавцям цього злочину наші інформаційні матеріали. Ми знайдемо спосіб помститися!" – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, наданою InformNapalm, ці військові беруть участь у війні проти України з 2014 року. Останнім часом вони займалися "охороною" Каховської ГЕС. Крім того, збройні формування, якими вони представляються, пов'язані з численними терактами.

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"У 2015 році волонтерам InformNapalm вдалося встановити особу одного з російських окупантів, який, імовірно, був причетний до терактів та збиття української авіації на Донбасі. Це сержант Сергій Полканов з 205-ої окремої мотострілецької бригади (військова частина 74814, розташована у Будьонівську, Ставропольський край), яка входить до складу 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу Збройних Сил рф", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наказ про підрив Каховської ГЕС 205 мотострілецькій бригаді віддав особисто командувач угрупуванням військ "Дніпро" генерал-полковник Олег Макаревич.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції.

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