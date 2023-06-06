Движение АТЕШ рассказало, кто взорвал Каховскую ГЭС

Украинское военное движение "АТЕШ" вместе с крымскими татарами сообщило, что подрыв Каховской гидроэлектростанции был совершен 1-м батальоном 205-й мотострелковой бригады, базирующейся в городе Буденовск Ставропольского края. Об этом было заявлено пресс-службой движения на их канале в Telegram.

Читайте также: "россияне совершили экоцид": Ермак заявил о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма и ЗАЭС

"Мы уже передали руководству бригады и исполнителям этого преступления наши информационные материалы. Мы найдем способ отомстить!" – говорится в сообщении.

Согласно информации, предоставленной InformNapalm, эти военные принимают участие в войне против Украины с 2014 года. В последнее время они занимались "охраной" Каховской ГЭС. Кроме того, вооруженные формирования, которыми они представляются, связаны с многочисленными терактами.

Видео дня

"В 2015 году волонтерам InformNapalm удалось установить личность одного из российских оккупантов, который, вероятно, был причастен к терактам и сбитию украинской авиации на Донбассе. Это сержант Сергей Полканов из 205-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 74814, край), которая входит в состав 49 общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных Сил рф", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ о подрыве Каховской ГЭС 205-й мотострелковой бригаде отдал лично командующий группировкой войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взрывали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!