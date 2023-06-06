Єдина у світі панда-альбінос живе в Китаї: відео, як виглядає

У Китаї в заповіднику "Веньчуань-Волун" у 2019 році помітили дивного ведмедя, який потрапив у фотопастку. Він був білим без жодних плям.

З'ясувалося, що це панда. Цей альбінос єдина у світі панда з такою генетичною мутацією.

Після цього панда-альбінос жодного разу не потрапляла у відеопастки, тому зоологи вже вважали, що вона загинула. Однак нещодавно ведмідь знову покрасувався перед камерами.

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На кадрах, знятих у заповіднику, помітно, що панда має шерсть біло-кремового кольору, світлі пазурі та червоні очі — характерні ознаки альбіноса.

Дослідники простежили, що вона здорова та спілкується з іншими особинами, де проживає. Вважають, що її вік становить п'ять-шість років. Якої вона статі – поки невідомо.

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Тепер у заповіднику "Веньчуань-Волун" створено окрему групу для спостереження за цією пандою. Дослідники вивчили можливі звички ведмедя, а також встановили та налаштували камери з активацією руху, щоб зафіксувати його пересування.

Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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