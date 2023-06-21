Ефект відчуєте миттєво: Як охолодити ліжко за допомогою пляшок з водою

У літній спекотний період багато людей відчувають дискомфорт від високих температур. Володіння кондиціонером або вентилятором удома – велике щастя, але постійне використання цих пристроїв може призвести до збільшення електроенергії на рахунках. Проте, є простий трюк, який допоможе охолодити вашу кімнату без зайвих витрат.

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Якщо ви хочете уникнути проблем зі здоров'ям через спеку та зекономити гроші, є простий спосіб полегшити собі життя. За інформацією, що надається порталом santeplus, звичайна пляшка з водою може бути ефективним засобом для охолодження кімнати.

Цей процес дуже простий: наповніть пляшку крановою водою і помістіть її в морозильну камеру на декілька годин. Коли вода замерзне і стане льодяною, вийміть пляшку і розмістіть її біля ліжка.

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Це дозволить освіжити повітря, яким ви дихаєте, і допоможе вам швидше заснути. Звичайно, це лише тимчасове рішення, але краще мати його, ніж нічого.

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