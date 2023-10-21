Експерт пояснив, як часто треба прати подушки, щоб не розводились бактерії

З часом на подушках можуть з’явитися жовті плями, від яких дуже важко позбутися. Вони також можуть свідчити про розвиток бактерій.

Ребекка Суейн, експерт з матраців Winstons Beds, пояснила, як позбутися плям та як часто треба прати подушки. Про це повідомляє Express.co.uk.

За словами експерта, кислотність білого оцту може допомогти позбутися жовтих плям як з постільної білизни, так і з матраців і подушок. Додайте кілька чашок під час прання, щоб позбутися плям.

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Щоб підтримувати подушки в чистоті, варто прати їх кожні три тижні, що також може допомогти видалити більш стійкі жовті сліди. Своєю чергою наволочки слід прати раз на тиждень або два, щоб спати на них було гігієнічніше.

Важливо перевірити етикетку на подушках, щоб переконатися, що їх можна прати та при якій температурі. Пухові подушки і пухові подушки можна класти в машину, а поролон з пам’яттю – ні.

Перекис водню може працювати як суперочищувач, коли йдеться про жовті плями. Перекис водню також можна використовувати з білим оцтом для видалення плям, а також освітлення подушок.

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