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Эксперт объяснил, как часто нужно стирать подушки, чтобы не разводились бактерии

Анастасия Крыщук

Эксперт объяснил, как часто нужно стирать подушки, чтобы не разводились бактерии

Со временем на подушках могут появиться желтые пятна, от которых очень трудно избавиться. Они также могут свидетельствовать о развитии микробов.

Ребекка Суэйн, эксперт по матрацам Winstons Beds, объяснила, как избавиться от пятен и как часто стирать подушки. Об этом сообщает Express.co.uk.

По словам эксперта, кислотность белого уксуса может помочь избавиться от желтых пятен как из постельного белья, так и из матрасов и подушек. Добавьте несколько чашек во время стирки, чтобы избавиться от пятен.

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Чтобы поддерживать подушки в чистоте, следует стирать их каждые три недели, что также поможет удалить более устойчивые желтые следы. В свою очередь наволочки следует стирать раз в неделю или два, чтобы спать на них было гигиеничнее.

Важно проверить этикетку на подушках, чтобы убедиться, что их можно стирать и при какой температуре. Пуховые подушки и пуховые подушки можно класть в машину, а поролон с памятью – нет.

Перекись водорода может работать как суперочиститель, когда речь идет о желтых пятнах. Перекись водорода можно использовать с белым уксусом для удаления пятен, а также освещение подушек.

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