Експерт пояснив, як зекономити кошти на утриманні автомобіля взимку

Зі зниженням температури на водіїв посилиться фінансовий тиск. Зростуть рахунки за електроенергію та витрати на догляд за автомобілем.

Є кілька способів заощадити гроші. Про це Express.co.uk розповів Андреас Гізе з Falken.

Перш за все, належне накачування шин може не лише покращити економію палива, але й покращити безпеку. Правильно накачана шина не тільки подовжує термін служби покришки, але й забезпечує економію палива.

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"Дослідження показали, що навіть втрата тиску в 0,5 бар може збільшити споживання палива на два-п’ять відсотків. Тому регулярно перевіряйте тиск, навіть якщо в автомобілі встановлено систему контролю тиску в шинах", – наголосив експерт.

Шина прослужить довше, якщо ви уникаєте надто швидкої їзди, мінімізуєте різке гальмування, прискорення та агресивні повороти.

Інша порада полягала в тому, щоб регулярно вирівнювати колеса. Вирівнювання коліс означає перевірку та налаштування геометрії підвіски та рульового керування, щоб переконатися, що вони налаштовані відповідно до специфікацій виробника автомобіля.

На рух коліс може вплинути наїзд на бордюр, наїзд на вибоїну або знос компонентів рульового керування чи підвіски. Перевірку та регулювання зазвичай виконує спеціаліст із шин.

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