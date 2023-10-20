Эксперт объяснил, как сэкономить средства на содержании автомобиля зимой

С понижением температуры на водителей усилится финансовое давление. Вырастут счета за электроэнергию и расходы по уходу за автомобилем.

Есть несколько способов сэкономить деньги. Об этом Express.co.uk рассказал Андреас Гизе из Falken.

Прежде всего, надлежащая закачка шин может не только улучшить экономию топлива, но и улучшить безопасность. Правильно накачанная шина не только продлевает срок службы покрышки, но и обеспечивает экономию топлива.

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"Исследования показали, что даже потеря давления в 0,5 бара может увеличить потребление топлива на два-пять процентов. Поэтому регулярно проверяйте давление, даже если в автомобиле установлена система контроля давления в шинах", – подчеркнул эксперт.

Шина прослужит дольше, если вы избегаете слишком быстрой езды, минимизируете резкое торможение, ускорение и агрессивные повороты.

Другой совет заключался в том, чтобы регулярно выравнивать колеса. Выравнивание колес означает проверку и настройку геометрии подвески и рулевого управления, чтобы убедиться, что они настроены в соответствии со спецификациями производителя автомобиля.

На движение колес может повлиять наезд на бордюр, наезд на рытвину или износ компонентов рулевого управления или подвески. Проверку и регулировку обычно выполняет специалист по шинам.

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