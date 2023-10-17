Експерт з котлів назвав ідеальну температуру для опалення, щоб не замерзли труби

З настанням холодної погоди, українці вмикають опалення, або розмірковують, чи залишати його на низькому рівні. Експерт поділився ідеальною температурою в приміщенні взимку, щоб не замерзнули труби.

Ідеальна кімнатна температура взимку становить від 18°C ​​до 20°C. У зимові місяці може виникнути спокуса закрутити термостат, повідомляє Express.co.uk.

Експерти радять, замість того, щоб встановлювати одну температуру на весь день, спробуйте перемикатися між денною та нічною температурами. Це може зробити комфортніше температуру вдома та також зменшить споживання енергії.

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Це міф, що якщо опалення постійно ввімкнено, це допоможе заощадити гроші на рахунках за електроенергію. Це не так, оскільки котел постійно споживатиме енергію, попереджають знавці.

Натомість набагато енергоефективніше та дешевше налаштувати котел так, щоб він запускався лише тоді, коли вам потрібна тепла вода чи опалення, і налаштувати термостат лише на ту температуру, яку ви хочете мати у вашому домі.

Постійне спалювання палива для обігріву будинку призведе не тільки до збільшення використання енергії, але й до збільшення втрат. Водночас за словами експерта, зазвичай рекомендується підтримувати температуру термостата на рівні не менше 10 градусів, щоб уникнути ризику замерзання труб.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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