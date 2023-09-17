Експерти назвали два популярні продукти, що спричиняють появу зморшок

Навіть люди, які дотримуються здорового харчування можуть зіткнутися з проблемою появи зморшок. Деякі з корисних продуктів сприяють зневодненню й тому їхня шкіра втрачає пружність і на обличчі з'являються зморшки.

Видання Shefinds повідомляє, що поява зморшок, в’ялість шкіри та ламкість нігтів означають, що у вашому організмі не вистачає колагену.

Дієтолог і сертифікований спеціаліст з функціонального харчування Емі Фокс пояснила, що варто уникати продуктів із цукром, зокрема двох, які вважаються корисними.

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Смузі

Першим таким продуктом є смузі – воно здається надзвичайно здоровим, але насправді є джерелом "тонн прихованого цукру".

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"Коктейлі з фруктовим смаком можуть бути прихованим джерелом прихованих цукрів, які можуть зашкодити виробленню колагену, — каже Фокс.

Вона пояснила: хоча самі фрукти зазвичай вважаються здоровими, упаковані або куплені в магазині коктейлі часто містять доданий цукор і сиропи для покращення смаку. Наприклад, популярний полунично-банановий смузі містить приголомшливу кількість доданого цукру — до 44 грамів на порцію.

Такий напій сприяє розпаду колагену і на шкірі почнуть з'являтися зморшки.

Батончики гранола

Завдяки йому ви можете додати до свого раціону набагато більше цукру, ніж ви уявляєте.

"Деякі, здавалося б, невинні та корисні для здоров’я батончики граноли можуть містити приховані цукри, які можуть саботувати вироблення колагену", — пояснила дієтолог.

Вона каже, що звичайна плитка гранола з шоколадною крихтою може містити понад 18 грамів доданого цукру.

Це призводить до деградації колагену, каже Фокс, додаючи, що було б гарною ідеєю перевірити етикетки поживних речовин і вибрати батончики граноли з мінімальним додаванням цукру або вибрати домашні версії, щоб зберегти здоровий рівень колагену.

Чому колаген важливий?

Вся причина уникати цукру полягає в підтримці здорового рівня колагену. Це ключовий білок, який є будівельним матеріалом для нашої шкіри, волосся, нігтів і сполучних тканин.

"Він забезпечує міцність і структуру, надаючи нашій шкірі пружний, пухкий вигляд, утримуючи зморшки на відстані", – додала Фокс.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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