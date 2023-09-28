Експерти назвали найкращий час для посіву трави, щоб отримати гарний газон навесні

Вересень – ідеальний час для посадки насіння трави для газону. Земля все ще тепла з літа, і дощу вистачає, щоб поливати газон, не заглушаючи нові саджанці.

Посіявши насіння трави зараз, газон матиме достатньо часу, щоб "зміцніти" до того, як настане зима. Про це повідомляє Express.co.uk.

Це також чудовий спосіб підготувати траву до наступного року, оскільки садівникам не потрібно буде проводити повторний посів навесні. З меншою кількістю бур’янів навколо, трава отримує всю увагу, сонячне світло, воду та поживні речовини.

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Для початку видаліть будь-який бур’ян або мох перед тим, як скошувати газон. Посійте насіння та закріпіть його перед поливом, і роботу зроблено.

Посів насіння зараз також означатиме, що воно проросте набагато швидше завдяки теплому ґрунту та більш прохолодному повітрю. Це не тільки означає, що газон стане "повнішим" швидше, але також допомагає запобігти ерозії ґрунту та зберігає гарний вигляд.

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