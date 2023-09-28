Як підвищити родючість ґрунту восени: народні методи

Саме восени городники починають готувати свої ділянки до зими та холодів. Одним з важливих етапів підготовки є внесення добрив.

UAportal розповість, що робити, аби отримати родючий ґрунт. Зокрема, найбільш ефективним добрив для підвищення родючості ґрунту є доломітове борошно.

Доломітове борошно – це подрібнена доломітова порода, яка містить кальцій і магній. Ці мікроелементи необхідні для нормального росту і розвитку рослин. Вони сприяють:

Покращенню обмінних процесів у ґрунті.

Підвищенню стійкості рослин до хвороб і шкідників.

Збільшенню врожайності.

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Осіннє внесення доломітового борошна особливо корисно для ґрунтів з підвищеною кислотністю. Кислий ґрунт уповільнює ріст рослин і знижує їхню стійкість до хвороб. Внесення доломітового борошна допоможе нормалізувати кислотність ґрунту і створити сприятливі умови для росту і розвитку рослин.

Доломітове борошно можна вносити восени або навесні. Восени його вносять після збору врожаю, а навесні – до посадки рослин. Його можна вносити як самостійно, так і в поєднанні з іншими добривами. Для підвищення врожайності овочів і плодових культур до борошна можна додати калійні та фосфорні добрива.

Поради з застосування доломітового борошна:

Вносите доломітове борошно варто в суху погоду.

Заглиблюйте його в ґрунт на глибину 10-15 см.

Не змішуйте борошно з органічними добривами, оскільки це може призвести до втрати азоту.

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