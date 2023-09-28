Как повысить плодородие почвы осенью: народные методы

Именно осенью огородники начинают готовить свои участки к зиме и холодам. Одним из важных этапов подготовки является внесение удобрений.

UAportal расскажет, что делать, чтобы получить плодородную почву. В частности, наиболее эффективным удобрением для повышения плодородия почвы является доломитовая мука.

Доломитовая мука – это измельченная доломитовая порода, содержащая кальций и магний. Эти микроэлементы необходимы для нормального роста и развития растений. Они способствуют:

Улучшение обменных процессов в почве.

Повышению устойчивости растений к болезням и вредителям.

Увеличению урожайности.

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Осеннее внесение доломитовой муки особенно полезно для почв с повышенной кислотностью. Кислая почва замедляет рост растений и снижает их устойчивость к болезням. Внесение доломитовой муки поможет нормализовать кислотность почвы и создать благоприятные условия для роста и развития растений.

Доломитовую муку можно вносить осенью или весной. Осенью его вносят после сбора урожая, а весной – до посадки растений. Его можно вносить как самостоятельно, так и в сочетании с другими удобрениями. Для повышения урожайности овощей и плодовых культур в муку можно добавить калийные и фосфорные удобрения.

Советы по применению доломитовой муки:

Вносите доломитовую муку следует в сухую погоду.

Углубляйте его в грунт на глубину 10-15 см.

Не смешивайте муку с органическими удобрениями, поскольку это может привести к потере азота.

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