Експерти назвали продукти, які нізащо не можна зберігати у холодильнику: перелік дивує

Зберігання у холодильнику може негативно вплинути на якість деяких продуктів. Експерти назвали шість продуктів, які не варто охолоджувати.

Таким чином вдасться зберегти правильний смак. Про це повідомляє Express.co.uk.

Помідори

За словами професіоналів, низька температура в холодильнику псує їхній чудовий смак і текстуру. Вони радять тримати помідори при кімнатній температурі поза холодильником, щоб зберегти їхній смак і соковитість.

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Банани

Банани потребують кімнатної температури, а не в холодильнику з двох причин. Тепла температура сприяє завершенню дозрівання плодів, а світло та повітря сповільнюють гниття.

Банани слід тримати на стільниці, у коморі або підвішувати до бананового гачка. Це допоможе бананам дозріти, а шкірка не підрум’яниться так швидко.

Хліб

Якщо домочадці не віддають перевагу черствим, засохлим скибочкам на своєму улюбленому бутерброді, ховайте буханці хліба в коморі замість холодильника.

Мед

Мед може стати твердим і грудкуватим, якщо його поставити в холодильник. Щоб підтримувати гладку липку консистенцію, найкраще залишити мед при кімнатній температурі.

Картопля

Картопля також має зберігатися при кімнатній температурі, щоб зберегти свою структуру.Оскільки вологість холодильника може зробити картоплю піскуватою, її краще зберігати при кімнатній температурі в паперовому пакеті.

Свіжа зелень

Холодильник позбавляє смаку свіжі трави, такі як базилік, розмарин і чебрець, а також висушує їх. Замість цього покладіть їх у невелику склянку ніжкою вниз і в невелику кількість води кімнатної температури та поставте на стільницю, подалі від прямих сонячних променів.

Нагадаємо, що котлети вийдуть неймовірно смачними та ніжними, якщо додати у фарш секретні інгредієнти. Про ці продукти знають далеко не всі кулінари.

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