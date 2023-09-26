Эксперты назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике: перечень удивляет

Хранение в холодильнике может повлиять на качество некоторых продуктов. Эксперты назвали шесть продуктов, которые не следует охлаждать.

Таким образом, удастся сохранить правильный вкус. Об этом сообщает Express.co.uk.

Помидоры

По словам профессионалов, низкая температура в холодильнике портит их отличный вкус и текстуру. Они советуют держать помидоры при комнатной температуре вне холодильника, чтобы сохранить их вкус и сочность.

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Бананы

Бананы нуждаются в комнатной температуре, а не в холодильнике по двум причинам. Теплая температура способствует завершению созревания плодов, а свет и воздух замедляют гниение.

Бананы следует держать на столешнице, в амбаре или подвешивать к банановому крючку. Это поможет бананам созреть, а кожура не подрумянится так быстро.

Хлеб

Если домочадцы не предпочитают черствые, засохшие ломтики на своем любимом бутерброде, прячьте буханки хлеба в амбаре вместо холодильника.

Мед

Мед может стать жестким и комковатым, если его поставить в холодильник. Чтобы поддерживать гладкую липкую консистенцию, лучше оставить мед при комнатной температуре.

Картофель

Картофель также должен храниться при комнатной температуре, чтобы сохранить свою структуру. Поскольку влажность холодильника может сделать картофель песчаным, его лучше хранить при комнатной температуре в бумажном пакете.

Свежая зелень

Холодильник лишает вкуса свежих трав, таких как базилик, розмарин и чабрец, а также высушивает их. Вместо этого положите в небольшой стакан ножкой вниз и в небольшое количество воды комнатной температуры и поставьте на столешницу, подальше от прямых солнечных лучей.

Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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