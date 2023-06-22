Експерти назвали простий спосіб виведення плям крові харчовою содою

На одязі часом лишаються плями крові, які вивести не так просто. Якщо ви скористаєтеся харчовою содою, то всього у три кроки зможете видалити бруд.

Під час видалення плям крові є одне важливе правило – діяти швидко. Тоді більший шанс того, що від крові не залишиться і сліду. Про це повідомляє Sante Plus.

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Крок 1: Замочіть одяг у холодну воду. Не використовуйте гарячу, оскільки це погіршить ситуацію, а плям сильніше вбереться у волокна тканини.

Потім використовуйте паперовий рушник, щоб промокнути забруднену частину тканини. Ідея полягає в тому, щоб запобігти поширенню слідів крові на інші частини тканини.

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Крок 2: Нанесіть харчову соду, попередньо змішавши з водою до консистенції пасти, та залиште висохнути. Це допоможе видалити плями крові.

Зауважимо, що на 2 столові ложки харчової соди треба 1 столова ложка води. На вологу пляму треба нанести однорідну пасту та втирати пальцями, або ж взяти стару зубну щітку. Після цього залиште на 1 годину сохнути. Після цього відправте річ до пральної машинки.

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Крок 3. Що робити, якщо пляма крові не зникає? Зіткнувшись із найстійкішими плямами, ви також можете вибрати інший, складніший метод.

Об'єднайте перекис водню та харчову соду. Для цього виконуйте наступні дії:

Замочіть одяг у холодній воді. Зітріть пляму крові, відразу ж замочивши річ у холодній воді.

Скраб з перекисом водню. Змочіть серветку з мікрофібри в 3% розчині перекису водню і обережно протріть забруднену ділянку.

Скраб із засобом для миття посуду. Потім протріть пляму крові кількома краплями рідини для миття посуду.

Треба очистити харчовою содою. Вручну випрати одяг або простирадло з пастою з харчової соди.

Покладіть у пральну машину

Якщо пляма крові не зникає, то знову нанесіть тканину, змочену перекисом водню, і повторіть операцію.

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