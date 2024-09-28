Експерти назвали п'ять надійних і економних дизельних кросоверів

Експерти назвали п’ять найбільш надійних і економічних дизельних кросоверів, які виділяються своїми характеристиками та витривалістю. Ці моделі продовжують мати популярність на вторинному ринку завдяки своєму балансу між надійністю, витратою палива та довговічністю.

Як повідомляє Carwow, одним із лідерів у цьому списку став Ford Kuga, оснащений 2,0-літровим дизельним двигуном Duratorq. Цей мотор забезпечує потужність у 163 к.с. та має ресурс до 400 тисяч кілометрів. У змішаному циклі автомобіль споживає лише 6,8 літра палива, що робить його ефективним варіантом для щоденного використання.

Ford Kuga. Джерело: carwow.co.uk

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Kia Soul першого та другого поколінь також увійшов до рейтингу завдяки своєму 1,6-літровому дизельному двигуну. Мотор D4FB 1.6 CRDi потужністю до 136 к.с. вирізняється стабільною роботою та мінімальними витратами оливи, що робить його надійним вибором для тривалих поїздок.

Kia Soul. Джерело: carwow.co.uk

Ще один популярний варіант — Nissan X-Trail з 2,0-літровим дизельним двигуном. Після модернізації двигун M9R став значно надійнішим і може служити до 500 тисяч кілометрів за умов регулярного обслуговування.

Nissan X-Trail. Джерело: carwow.co.uk

Серед інших вартих уваги варіантів — Hyundai Tucson з двигуном D4HA. Цей мотор потужністю 185 к.с. може служити до 300 тисяч кілометрів, однак потребує якісного пального та регулярного обслуговування для уникнення проблем з запуском у холодну пору року.

Hyundai Tucson. Джерело: hyundai-tucson.infocar.ua

Замикає список Volkswagen Tiguan з 2.0-літровим двигуном TDI та автоматичною коробкою передач Aisin. Ця модель заслужила схвальні відгуки завдяки своїй оптимальній витраті палива та надійності, що забезпечує довгу експлуатацію.

Volkswagen Tiguan. Джерело: carwow.co.uk

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

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