Эксперты назвали пять надежных и экономичных дизельных кроссоверов

Эксперты назвали пять наиболее надежных и экономичных дизельных кроссоверов, выделяемых своими характеристиками и выносливостью. Эти модели продолжают пользоваться популярностью на вторичном рынке благодаря своему балансу между надежностью, расходом топлива и долговечностью.

Как сообщает Carwow, одним из лидеров в этом списке стал Ford Kuga, оснащенный 2,0-литровым дизельным двигателем Duratorq. Этот мотор обеспечивает мощность в 163 л. и имеет ресурс до 400 тысяч километров. В смешанном цикле автомобиль потребляет всего 6,8 литра топлива, что делает его эффективным вариантом для ежедневного использования.

Форд Куга. Источник: carwow.co.uk

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Kia Soul первого и второго поколений также вошел в рейтинг благодаря своему 1,6-литровому дизельному двигателю. Мотор D4FB 1.6 CRDi мощностью до 136 л. отличается стабильной работой и минимальными затратами масла, что делает его надежным выбором для длительных поездок.

Kia Soul. Источник: carwow.co.uk

Еще один популярный вариант – Nissan X-Trail с 2,0-литровым дизельным двигателем. После модернизации двигатель M9R стал гораздо более надежным и может служить до 500 тысяч километров при регулярном обслуживании.

Nissan X-Trail. Источник: carwow.co.uk

Среди других достойных внимания вариантов – Hyundai Tucson с двигателем D4HA. Этот мотор мощностью 185 л. может служить до 300 тысяч километров, однако требует качественного горючего и регулярного обслуживания во избежание проблем с запуском в холодное время года.

Hyundai Tucson. Источник: hyundai-tucson.infocar.ua

Замыкает список Volkswagen Tiguan с 2.0-литровым TDI двигателем и автоматической коробкой передач Aisin. Эта модель заслужила одобрительные отзывы благодаря своему оптимальному расходу топлива и надежности, что обеспечивает длительную эксплуатацию.

Volkswagen Tiguan. Источник: carwow.co.uk

Напомним, ранее были названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.

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