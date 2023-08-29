Експерти назвали найпростіший спосіб допомогти гортензіям яскраво цвісти восени

Гортензії переважно цвітуть наприкінці літа, але у деяких садівників виникають з цим проблеми. Відсутність квітів може вказувати на кілька поширених проблем, які мають прості рішення.

Гортензії потребують догляду і рішення полягає в тому, щоб спробувати змінити певні фактори у своєму саду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Найпростішим фактором для зміни є добриво, оскільки гортензія віддає перевагу кислому ґрунту. Будь-які добрива або корми для рослин, які містять занадто багато азоту, можуть перешкоджати цвітінню.

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Гортензії також дуже своєрідні щодо того, скільки сонячного світла та тіні вони отримують на день. Вони не цвістимуть, якщо помістити їх на полуденне сонце. Занадто багато сонячного світла може призвести до того, що гортензія в’яне.

Ще один фактор, який може перешкоджати цвітінню гортензій, це те, де вони були куплені. Якщо гортензія була куплена у флориста, вона не зацвіте.

Квіти гортензії найкраще висаджувати у вересні, який садівники іноді називають "другим літом", оскільки є багато рослин, які краще розвиваються при нижчих температурах.

Усім садівникам, розчарованим урожаєм квітів цього року, слід почати садити гортензії зараз, щоб переконатися, що коріння прижилися, і вони отримають багато гарного цвітіння в наступному червні.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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