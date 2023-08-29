Эксперты назвали самый простой способ помочь гортензиям ярко цвести осенью

Гортензии в основном цветут в конце лета, но у некоторых садоводов возникают проблемы. Отсутствие цветов может указывать на несколько распространенных проблем, имеющих простые решения.

Гортензии нуждаются в уходе и решении состоит в том, чтобы попытаться изменить определенные факторы в своем саду. Об этом сообщает Express.co.uk.

Простейшим фактором для изменения является удобрение, поскольку гортензия предпочитает кислую почву. Любые удобрения или корма для растений, содержащих слишком много азота, могут препятствовать цветению.

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Гортензии очень своеобразны относительно того, сколько солнечного света и тени они получают в день. Они не будут цвести, если поместить их на полуденное солнце. Слишком много солнечного света может привести к тому, что гортензия увядает.

Еще один фактор, который может препятствовать цветению гортензий, это то, где они были куплены. Если гортензия была куплена у флориста, она не зацветет.

Цветы гортензии лучше высаживать в сентябре, который садоводы иногда называют "вторым летом", поскольку есть много растений, которые лучше развиваются при более низких температурах.

Всем садоводам, разочарованным урожаем цветов в этом году, следует начать сажать гортензии сейчас, чтобы убедиться, что корни прижились, и они получат много хорошего цветения в следующем июне.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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