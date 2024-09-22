Експерти назвали ТОП-5 довговічних та надійних авто до $6 000

Багато хто вважає, що в Україні майже нереально придбати надійний і міцний автомобіль у хорошому стані за 200 000 – 250 000 гривень. Однак на вторинному ринку можна знайти оптимальний варіант у цьому ціновому діапазоні, не турбуючись, що машина стане джерелом постійних витрат та проблем.

Фахівці склали перелік п'яти найкращих моделей за таку суму. Про це пише "Твоя Машина".

1. Ford Fiesta 2006-2009

Це невеликий автомобіль із привабливим дизайном, хорошою комплектацією та чудовими характеристиками. Рекомендується вибирати модель з двигуном об'ємом 1,6 літра та автоматичною КПП.

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2. Hyundai Getz 2008-2009

Надійний та простий у використанні автомобіль, який відрізняється невисокою вартістю та невибагливістю у технічному обслуговуванні.

3. Mitsubishi Galant 2006-2008

Ця модель свого часу здобула значну популярність завдяки великому ресурсу та високим показникам чуйності та продуктивності.

4. Opel Vectra 2006-2007

Цей автомобіль приваблює стильним дизайном, хорошою комплектацією та високим рівнем надійності, що робить 18-річну Vectra все ще чудовим вибором для покупки.

5. Nissan Primera 2005-2008

Ця модель вирізняється просторим салоном і довговічністю, забезпечуючи приємні враження від водіння, особливо з огляду на її доступну вартість.

Раніше експерти склали рейтинг надійних автомобілів до 10 тисяч доларів.

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