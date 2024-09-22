Эксперты назвали ТОП-5 долговечных и надежных авто до $6 000

Многие считают, что в Украине почти нереально приобрести надежный и прочный автомобиль в хорошем состоянии за 200 000 – 250 000 гривен. Однако на вторичном рынке можно найти оптимальный вариант в этом ценовом диапазоне, не беспокоясь, что машина станет источником постоянных расходов и проблем.

Специалисты составили перечень пяти лучших моделей за такую сумму. Об этом пишет "Твоя Машина".

1. Ford Fiesta 2006-2009

Это небольшой автомобиль с привлекательным дизайном, хорошей комплектацией и отличными характеристиками. Рекомендуется выбирать модель с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической КПП.

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2. Hyundai Getz 2008-2009

Надежный и простой в использовании автомобиль, который отличается невысокой стоимостью и неприхотливостью в техническом обслуживании.

3. Mitsubishi Galant 2006-2008

Эта модель в свое время получила значительную популярность благодаря большому ресурсу и высоким показателям отзывчивости и производительности.

4. Opel Vectra 2006-2007

Этот автомобиль привлекает стильным дизайном, хорошей комплектацией и высоким уровнем надежности, что делает 18-летнюю Vectra все еще отличным выбором для покупки.

5. Nissan Primera 2005-2008

Эта модель отличается просторным салоном и долговечностью, обеспечивая приятные впечатления от вождения, особенно учитывая ее доступную стоимость.

Ранее эксперты составили рейтинг надежных автомобилей до 10 тысяч долларов.

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