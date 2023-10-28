Експерти пояснили, де тримати баклажани, щоб вони залишалися свіжими

Баклажани доступні і прості у використанні в різних рецептах, але вони схильні до швидкого псування. Екстремальні температури та пошкодження також можуть зіпсувати ці овочі.

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Як і для більшості овочів, холодильник є найкращим місцем для зберігання баклажанів перед використанням. Однак є одне відділення, яке збереже їх свіжими ще довше, повідомляє Express.co.uk.

Ви можете охолоджувати свої баклажани приблизно на тиждень або залишити їх при кімнатній температурі, де вони зберігатимуться три-чотири дні. Їх слід тримати подалі від бананів, яблук і груш.

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Баклажани віддають перевагу місцям з високою вологістю, а найбільш вологим місцем у холодильнику зазвичай є ящик для хрустких продуктів. Це рекомендоване місце для зберігання в холодильнику, навіть якщо воно не найтепліше.

Баклажани завжди слід класти або в ящик, або на полицю біля дверей. Якщо ви виберете останнє, поміщення овочів у поліетиленові пакети допоможе їм утримати вологу.

Зварені, нарізані баклажани можна зберігати в холодильнику, де вони триватимуть три-чотири дні в герметичному контейнері.

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