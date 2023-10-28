Эксперты объяснили, где держать баклажаны, чтобы они оставались свежими

Баклажаны доступны и просты в использовании в различных рецептах, но они склонны к быстрой порче. Экстремальные температуры и повреждения могут также испортить эти овощи.

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Как и для большинства овощей, холодильник является лучшим местом хранения баклажанов перед использованием. Однако есть одно отделение, которое сохранит их свежими еще длиннее, сообщает Express.co.uk.

Вы можете охлаждать баклажаны примерно на неделю или оставить их при комнатной температуре, где они будут храниться три-четыре дня. Их следует держать подальше от бананов, яблок и груш.

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Баклажаны предпочитают места с высокой влажностью, а наиболее влажным местом в холодильнике обычно является ящик для хрустящих продуктов. Это рекомендуемое место для хранения в холодильнике, даже если оно не самое теплое.

Баклажаны всегда следует класть либо в ящик, либо на полку у двери. Если вы выберете последнее, помещение овощей в полиэтиленовые пакеты поможет им удержать воду.

Сваренные, нарезанные баклажаны можно хранить в холодильнике, где они продлятся три-четыре дня в герметичном контейнере.

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