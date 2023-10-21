Експерти пояснили, де треба тримати картоплю, щоб вона не проросла

Багато людей зберігають картоплю в коморі, але це може бути не найпрактичнішим вибором. Зокрема, знавці радять тримати картоплю у холодильнику.

Також картоплю краще зберігати в сітчастому або паперовому пакеті. Про це повідомляє Express.co.uk.

Також важливо, щоб картопля зберігалася окремо від інших свіжих продуктів, особливо цибулі, оскільки вона виділяє газ етилен. Він сприяє швидшому дозріванню, що небажано для картоплі.

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Картопля повинна зберігатися в темному прохолодному місці, інакше світло змусить її фотосинтезувати і прорости. Крім того, температура має бути нижчою за 10°C.

Окрім холодильника знавці також радять шафу на веранді, або садовий сарай.

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