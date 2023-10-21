Эксперты объяснили, где нужно держать картофель, чтобы он не пророс

Многие хранят картофель в амбаре, но это может быть не самым практичным выбором. В частности, знатоки советуют держать картошку в холодильнике.

Также картофель лучше хранить в сетчатом или бумажном пакете. Об этом сообщает Express.co.uk.

Также важно, чтобы картофель хранился отдельно от других свежих продуктов, особенно лука, поскольку выделяет газ этилен. Он способствует более быстрому созреванию, что нежелательно для картофеля.

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Картофель должен храниться в темном прохладном месте, иначе свет заставит его фотосинтезировать и прорасти. Кроме того, температура должна быть ниже 10°C.

Кроме холодильника знатоки также советуют шкаф на веранде или садовый сарай.

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