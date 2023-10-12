Експерти пояснили, як легко позбутися клопів на кімнатних рослинах

Шкідники на кімнатних рослинах можуть розвиватися взимку, коли ввімкнено центральне опалення. Експерт поділився головними порадами, як їх помітити та назавжди вигнати.

Рослини можуть страждати від шкідників, таких як попелиця, борошнистий червець, щитівка та кліщі. Коли мова йде про пестициди, найкраще дотримуватись природних методів, і є багато повністю натуральних домашніх засобів, повідомляє Express.co.uk.

Ізолюйте заражену рослину, щоб запобігти поширенню шкідників на інші кімнатні рослини. Також уважно стежте за іншими навколишніми рослинами на наявність ознак шкідників кімнатних рослин протягом трьох-чотирьох тижнів.

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Коли рослина буде подалі від інших, ретельно очистіть місце, де вона була, мильною водою, щоб позбутися шкідників, які можуть залишитися. Промийте заражену рослину інсектицидним милом, або ви можете використовувати м’яке рідке мило.

Використовуйте ватний тампон, змочений спиртом, і протріть ним жуків, щоб убити та видалити їх з рослини. Крім того, мийте горщик і лоток з рослинами мильною водою, оскільки шкідники можуть легко сховатися під краєм горщика.

Борошнистих червців, які є одними з найпоширеніших шкідників, часто приймають за грибок або цвіль, оскільки вони можуть виглядати як бавовна або білий порошок. Вони мають тенденцію скупчуватися на стеблах і суглобах листя.

Нагадаємо, ми вже писали,які кімнатні рослини є отруйними.

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