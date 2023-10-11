Експерти пояснили, як правильно зберігати гарбуз, щоб він довше залишався свіжим

Зараз сезон гарбузів, і багато хто наповнить холодильники овочами. Але який саме правильний спосіб зберігати його, щоб зупинити гниття?

Важливо правильно зберігати гарбузи, щоб вони залишалися свіжими якомога довше. Існує декілька порад, які допоможуть з цим, повідомляє Express.co.uk.

Вибирайте гарбузи без порізів та м’яких плям, оскільки пошкоджені ділянки можуть призвести до швидшого псування. Вибирайте гарбузи з твердою шкіркою та насиченим кольором. Стебло має бути цілим і сухим.

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Від вологи гарбуз може загнивати. Перш ніж зберігати гарбузи, переконайтеся, що вони сухі. За потреби протріть їх вологою тканиною, але не замочуйте у воді.

Ідеальна температура для зберігання гарбуза становить близько 10-13 градуси Цельсія. Уникайте впливу прямих сонячних променів або сильного тепла на гарбуз, оскільки це може призвести до його швидшого псування.

Покладіть гарбузи на полицю або картонну коробку, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Уникайте зберігання гарбуза в поліетиленових пакетах або герметичних контейнерах, оскільки це може затримати вологу та призвести до розвитку цвілі.

Регулярно оглядайте гарбузи на наявність будь-яких ознак гниття. Якщо ви помітили м’які плями, цвіль або інші ознаки псування, видаліть уражені ділянки або негайно використовуйте гарбуз.

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