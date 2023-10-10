Як приготувати ніжний та насичений гарбузовий крем-суп: простий рецепт

Осінній крем-суп із гарбузів – чудова страва для всієї родини! Цей суп поєднує в собі тепло гарбуза, багатий смак овочів та ароматні спеції. Спробуйте його самі та насолоджуйтеся найкращими смаками сезону.

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У рецепті з сайту noviydoctor.com показали, як приготувати чарівний осінній крем-суп із гарбузів, який точно підкорить ваші смакові рецептори.

Інгредієнти:

1 середній гарбуз (приблизно 1,5 кг)

2 великі цибулі, нарізані на кубики

3-4 зубчики часнику, роздавлені та нарізані

2 середні картоплі, нарізані на кубики

1 морква, нарізана на кружечки

1 селера, нарізана на кубики

4-5 чашок овочевого бульйону (або води)

1/2 чашки вершків

2 столові ложки оливкової олії

1/2 чайної ложки куркуми

Сіль і перець за смаком

Свіжий розмелений мускатний горіх (для гарніру)

Кріп або петрушка (для гарніру)

Приготування:

Розріжте гарбуз на половини, видаліть насіння та волокно. Обполощіть оливковою олією, поперчіть та посоліть за смаком. Запекти гарбуз в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів Цельсія протягом приблизно 40-45 хвилин або до того моменту, коли він стане м'яким і легко проколюється виделкою. Вийміть гарбуз з духовки і дайте йому охолонути. У великій каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю, часник, моркву та селеру. Смажте овочі, помішуючи, до того часу, поки вони не стануть м'якими і золотистими, це займе близько 8-10 хвилин. Додайте нарізану картоплю та куркуму. Продовжуйте смажити кілька хвилин, поки аромат куркуми не розкриється. Виміряйте м'яку гарбузову м'якоть з обох половинок і додайте її в каструлю до інших овочів. Потім додайте овочевий бульйон (або воду) і доведіть суміш до кипіння. Зменште вогонь і готуйте суп протягом 15-20 хвилин, доки всі овочі не стануть дуже м'якими. За допомогою блендера перетворіть суп у гладенький пюре. Якщо суп занадто густий, можна додати трохи більше бульйону чи води. Додайте вершки з обсягу, змішайте і прогрійте суп на середньому вогні протягом кількох хвилин, не доводячи до кипіння. Подавайте суп гарячим. Посипте кожну порцію свіжо розмеленим мускатним горіхом та нарізаною кропом або петрушкою для додаткового аромату та смаку.

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