Як приготувати ніжний та насичений гарбузовий крем-суп: простий рецепт
Осінній крем-суп із гарбузів – чудова страва для всієї родини! Цей суп поєднує в собі тепло гарбуза, багатий смак овочів та ароматні спеції. Спробуйте його самі та насолоджуйтеся найкращими смаками сезону.
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У рецепті з сайту noviydoctor.com показали, як приготувати чарівний осінній крем-суп із гарбузів, який точно підкорить ваші смакові рецептори.
Інгредієнти:
- 1 середній гарбуз (приблизно 1,5 кг)
- 2 великі цибулі, нарізані на кубики
- 3-4 зубчики часнику, роздавлені та нарізані
- 2 середні картоплі, нарізані на кубики
- 1 морква, нарізана на кружечки
- 1 селера, нарізана на кубики
- 4-5 чашок овочевого бульйону (або води)
- 1/2 чашки вершків
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1/2 чайної ложки куркуми
- Сіль і перець за смаком
- Свіжий розмелений мускатний горіх (для гарніру)
- Кріп або петрушка (для гарніру)
Приготування:
- Розріжте гарбуз на половини, видаліть насіння та волокно. Обполощіть оливковою олією, поперчіть та посоліть за смаком. Запекти гарбуз в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів Цельсія протягом приблизно 40-45 хвилин або до того моменту, коли він стане м'яким і легко проколюється виделкою. Вийміть гарбуз з духовки і дайте йому охолонути.
- У великій каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю, часник, моркву та селеру. Смажте овочі, помішуючи, до того часу, поки вони не стануть м'якими і золотистими, це займе близько 8-10 хвилин.
- Додайте нарізану картоплю та куркуму. Продовжуйте смажити кілька хвилин, поки аромат куркуми не розкриється.
- Виміряйте м'яку гарбузову м'якоть з обох половинок і додайте її в каструлю до інших овочів. Потім додайте овочевий бульйон (або воду) і доведіть суміш до кипіння. Зменште вогонь і готуйте суп протягом 15-20 хвилин, доки всі овочі не стануть дуже м'якими.
- За допомогою блендера перетворіть суп у гладенький пюре. Якщо суп занадто густий, можна додати трохи більше бульйону чи води.
- Додайте вершки з обсягу, змішайте і прогрійте суп на середньому вогні протягом кількох хвилин, не доводячи до кипіння.
- Подавайте суп гарячим. Посипте кожну порцію свіжо розмеленим мускатним горіхом та нарізаною кропом або петрушкою для додаткового аромату та смаку.
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