Як приготувати "манго" з гарбуза: простий десерт на зиму

У жовтні, коли настає осінь, традиційно на городах збирають великий урожай гарбузів. Цей овоч можна використовувати для приготування різноманітних цікавих та смачних страв, які стануть справжньою насолодою для смаку.

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Серед них – прості та швидкі гарбузові оладки, ароматна каша в духовці або смачні кекси з гарбузом та яблуком. Окрім цього, ми пропонуємо вам простий рецепт консервації з гарбуза на зиму, яка за смаком нагадує манго. Рецептом поділились у виданні theLime.

Інгредієнти:

Гарбуз - 1 кг. Апельсин - 1 шт. Лимон - 1 шт. Цукор - 250 г. Лимонна кислота - 5 г.

Приготування:

Гарбуз слід добре промити в проточній воді і очистити від шкірки, використовуючи овочечистку. Потім гарбуз розрізається на зручні скибочки і подрібнюється на середні кубики. Отримані кубики складаються в глибоку миску. Лимон і апельсин також мають бути добре промиті, і їх поміщають в іншу глибоку посудину. Потім обидва цитрусових заливають окропом і залишають на 1 хвилину. Після цього цитрусові різко подрібнюють, включаючи шкірку, на невеликі кубики. У глибокій посудині змішують нарізаний гарбуз, апельсин, лимон, додають цукор і лимонну кислоту. Все ретельно перемішують і прикривають кришкою, потім залишають на 3-5 годин при кімнатній температурі. Під час цього часу готуємо банки та кришки для консервування. Найкраще підходять маленькі баночки об'ємом 0,5 л або 0,7 л. Банки слід добре промити і стерилізувати, наприклад, в духовці або мікрохвильовій печі. Кришки також слід зобразити окропом або кип'ятити в каструлі з водою протягом 5-7 хвилин. Після вказаного часу розкладаємо шматочки гарбуза разом із нарізаними апельсином та лимоном в стерилізовані банки і накриваємо кришками. Заготовку стерилізують, ставлячи банки великою каструлю, на дно якої кладуть рушник або марлю в декілька шарів. Банки заливають водою, щоб рівень води був на рівні плічок банок, і стерилізують на середньому вогні протягом приблизно 30 хвилин після закипання води. Після цього банки герметично закриваються кришками і залишаються до повного охолодження.

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