Как приготовить "манго" из тыквы: простой десерт на зиму

В октябре, когда наступает осень, традиционно на огородах собирают большой урожай тыквы. Этот овощ можно использовать для приготовления разнообразных интересных и вкусных блюд, которые станут настоящим удовольствием для вкуса.

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Среди них – простые и быстрые тыквенные оладьи, ароматная каша в духовке или вкусные кексы с тыквой и яблоком. Кроме того, мы предлагаем вам простой рецепт консервации из тыквы на зиму, которая по вкусу напоминает манго. Рецептом поделились в издании theLime.

Ингредиенты:

Тыква – 1 кг. Апельсин – 1 шт. Лимон – 1 шт. Сахар – 250 г. Лимонная кислота – 5 г.

Приготовление:

Тыкву следует хорошо промыть в проточной воде и очистить от кожуры, используя овощечистку. Затем тыква разрезается на удобные ломтики и измельчается на средние кубики. Полученные кубики складываются в глубокую миску. Лимон и апельсин также должны быть хорошо промыты, и их помещают в другой глубокий сосуд. Затем оба цитрусовых заливают кипятком и оставляют на 1 минуту. После этого цитрусовые резко измельчают, включая шкурку, на небольшие кубики. В глубоком сосуде смешивают нарезанную тыкву, апельсин, лимон, добавляют сахар и лимонную кислоту. Все кропотливо перемешивают и прикрывают крышкой, потом оставляют на 3-5 часов при комнатной температуре. В это время готовим банки и крышки для консервирования. Лучше всего подходят маленькие баночки объемом 0,5л или 0,7л. Банки следует хорошо промыть и стерилизовать, например, в духовке или микроволновке. Крышки также следует изобразить крутым кипятком или кипятить в кастрюле с водой в течение 5-7 минут. После указанного времени раскладываем кусочки тыквы вместе с нарезанными апельсином и лимоном в стерилизованные банки и накрываем крышками. Заготовку стерилизуют, ставя банки большой кастрюлю, на дно которой кладут полотенце или марлю в несколько слоев. Банки заливают водой, чтобы уровень воды был на уровне плеч банок, и стерилизуют на среднем огне в течение примерно 30 минут после закипания воды. После этого банки герметично закрываются крышками и остаются до полного охлаждения.

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