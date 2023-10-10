Как приготовить нежный и насыщенный тыквенный крем-суп: простой рецепт
Осенний крем-суп из тыквы – отличное блюдо для всей семьи! Этот суп сочетает в себе тепло тыквы, богатый вкус овощей и ароматные специи. Попробуйте его сами и наслаждайтесь лучшими вкусами сезона.
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В рецепте с сайта noviydoctor.com показали, как приготовить очаровательный осенний крем-суп из тыквы, который точно покорит ваши вкусовые рецепторы.
Ингредиенты:
- 1 средняя тыква (примерно 1,5 кг)
- 2 больших лука, нарезанные на кубики
- 3-4 зубчика чеснока, раздавленные и нарезанные
- 2 средних картофеля, нарезанные на кубики
- 1 морковь, нарезанная на кружочки
- 1 сельдерей, нарезанный на кубики
- 4-5 чашек овощного бульона (или воды)
- 1/2 чашки сливок
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1/2 чайной ложки куркумы
- Соль и перец по вкусу
- Свежий размолотый мускатный орех (для гарнира)
- Укроп или петрушка (для гарнира)
Приготовление:
- Разрежьте тыкву на половину, удалите семена и волокно. Ополосните оливковым маслом, поперчите и посолите по вкусу. Запечь тыкву в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение примерно 40-45 минут или до того момента, когда она станет мягкой и легко прокалывается вилкой. Выньте тыкву из духовки и дайте ей остыть.
- В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук, чеснок, морковь и сельдерей. Жарьте овощи, помешивая, до тех пор пока они не станут мягкими и золотистыми, это займет около 8-10 минут.
- Добавьте нарезанный картофель и куркуму. Продолжайте жарить несколько минут, пока аромат куркумы не раскроется.
- Измерьте мягкую тыквенную мякоть из обеих половинок и добавьте ее в кастрюлю к другим овощам. Затем добавьте овощной бульон (или воду) и доведите смесь до кипения. Убавьте огонь и готовьте суп в течение 15-20 минут, пока все овощи не станут очень мягкими.
- С помощью блендера превратите суп в гладкое пюре. Если суп слишком густой, можно добавить немного больше бульона или воды.
- Добавьте сливки из размера, смешайте и прогрейте суп на среднем огне в течение нескольких минут, не доводя до кипения.
- Подавайте суп горячим. Посыпьте каждую порцию свежемолотым мускатным орехом и нарезанным укропом или петрушкой для дополнительного аромата и вкуса.
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