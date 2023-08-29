Експерти пояснили, як правильно висушити гортензії для декору на зиму

Гортензії додають повноти будь-якій квітковій композиції. Використовуйте цю техніку, щоб висушити квіти та насолоджуватися ними цілий рік.

Процес починається наприкінці літа. Потрібно зрізати квіти, як тільки вони стануть паперовими і менш еластичними, ніж раніше в сезоні, повідомляє Better Homes & Gardens.

"Паперова" стадія зазвичай настає щонайменше через шість тижнів після розпускання квітів, хоча сонячне світло може прискорити дозрівання. У ранкову прохолоду зріжте стебла під кутом, зніміть листя та покладіть живці у воду.

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Повторно обріжте стебла на різну довжину та покладіть їх у банки, що містять близько 10 см води, приблизно півдюжини стебел на банку. Завдяки зміні висоти стебла кожна головка отримує перевагу від циркуляції повітря, що є вирішальним під час сушіння.

Поставте банки подалі від прямого сонячного або яскравого світла, на один-два тижні. Якщо після цього часу вода випарувалася, а квіти ще не висохли, додайте більше води та дайте квітам більше часу для висихання.

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