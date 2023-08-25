Як зробити вінок із засушених гортензій: покрокова інструкція (фото)

Можна насолоджуватися яскравими кольорами та унікальною формою гортензії цілий рік. Для цього потрібно зібрати висушені квіти у вінок.

Декоративну прикрасу легко зробити власними руками. Покрокову інструкцію показали Better Homes & Gardens.

Для виготовлення вінка знадобляться:

кусачки для дроту;

гарячий клейовий пістолет і клейові палички;

гортензії;

вінок з лози

дріт;

прозорий герметик.

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Візьміть висушені гортензії, обріжте стебла, щоб з ними було легко працювати. Починаючи з одного боку, переплетіть кожен пучок сухих квітів через гілочки вінка з виноградної лози. Оскільки квіти ніжні, працюйте обережно та не поспішайте.

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Працюйте навколо форми вінка, вплітаючи квіти в лозу. Закріпіть стебла на вінку за допомогою флористичного дроту.

Просто обмотайте його навколо вінка та скрутіть, щоб закріпити. Коли ви попрацюєте, додайте менші квіти гортензії, щоб заповнити будь-які прогалини. Якщо потрібно, ви можете використовувати гарячий клей, щоб утримати квіти на місці.

Після того, як квіти надійно прикріплені до вінка, збризніть його прозорим герметиком, щоб захистити та зберегти колір квітів. Зачекайте, поки герметик повністю висохне, перш ніж використовувати дротяну петлю, щоб повісити вінок на міцний гачок або цвях.

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