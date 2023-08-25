Как сделать венок из засушенных гортензий: пошаговая инструкция (фото)

Наслаждаться яркими цветами и уникальной формой гортензии круглый год. Для этого нужно собрать высушенные цветы в венке.

Декоративное украшение легко сделать своими руками. Пошаговую инструкцию показали Better Homes & Gardens.

Для изготовления венка понадобятся:

кусачки для проволоки;

горячий клеевой пистолет и клеевые палочки;

гортензии;

венок из лозы

провод;

прозрачный герметик.

Читайте также: Подрезайте гортензии в вазе дважды, чтобы продлить срок "жизни" букета: советы флористки

Возьмите высушенные гортензии, обрежьте стебли, чтобы с ними было легко работать. Начиная с одной стороны, переплетите каждый пучок сухих цветов через веточки венка из виноградной лозы. Поскольку цветы нежные, работайте осторожно и не торопитесь.

Видео дня

Работайте вокруг формы венка, вплетая цветы в лозу. Закрепите стебли на венке с помощью флористической проволоки.

Просто обмотайте вокруг венка и сверните, чтобы закрепить. Когда вы поработаете, добавьте меньшие цветы гортензии, чтобы восполнить любые пробелы. При необходимости вы можете использовать горячий клей, чтобы удержать цветы на месте.

После того, как цветы надежно прикреплены к венку, сбрызните его прозрачным герметиком, чтобы защитить цвет цветов. Подождите, пока герметик полностью высохнет, прежде чем использовать проволочную петлю, чтобы повесить венок на крепкий крючок или гвоздь.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !