Експерти пояснили, як просто зберегти до 10% тепла в опалювальний сезон

Оскільки багато людей хвилюються за свої рахунки за електроенергію в цей опалювальний сезон. Однак життя в холодних умовах може спричинити різні проблеми, такі як вогкість, цвіль, а також проблеми з диханням.

Експерт поділився різними способами зберегти тепло вдома довше, зокрема те, як килим може змінити все. Про це повідомляє Express.co.uk.

Неутеплена підлога може спричинити до 10% втрат тепла у домі. Покриваючи підлоги килимом, ви допомагаєте зберегти більше тепла та сприяєте прогріванню підлоги.

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Експерти радять вибрати нейтральний килим з пухнастою текстурою, м’який під ногами та теплий. Крім додавання килима в будинок, експерт з опалення рекомендував покращити ізоляцію будинку, щоб запобігти втратам тепла та зменшити необхідність частого використання центрального опалення.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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