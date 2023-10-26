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Суспільство

Експерти пояснили, чому не слід підключати радіатор до подовжувача

Билім Олена

Експерти пояснили, чому не слід підключати радіатор до подовжувача

Подовжувачі живлення, які ідеально підходять для одночасної роботи кількох електронних пристроїв і побутової техніки, можуть бути небезпечними, якщо вони перевантажені, особливо з потужними побутовими приладами, такими як радіатор.

Правильне використання подовжувачів живлення дуже важливо, щоб уникнути будь-якої небезпеки, пише santeplusmag.com.

Радіатор та інші пристрої, які використовують для роботи чимало електрики, ризикують спричинити коротке замикання або навіть пожежу, якщо їх підключити до подовжувача.

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Зазначається, що подовжувач живлення не має достатнього електричного потоку для належної роботи нагрівального приладу. Якщо підключити багато приладів у подовжувач, електрична напруга може підвищитися, що може спричинити перегрів. Тому дуже важливо завжди підключати радіатор до настінної розетки.

Рекомендується ніколи не перевищувати потужність подовжувача в домашній електричній мережі. Якщо він перевантажений протягом тривалого часу, він може нагрітися до 200 градусів за кілька хвилин і викликати пожежу.

Також експерти порадили підключати до настінних розеток решту побутових приладів, таких як бойлери, котли, холодильники, морозильні камери, пральні машинки, сушарки, мікрохвильовки тощо.

А для економії електрики усі пристрої варто вимикати з розеток, бо вони використовують енергію навіть вимкнутими. Це називається "вампірським споживанням".

Найбільше енергії у вимкненому стані споживають пристрої з постійно увімкненими дисплеями та індикаторами, які показують, що пристрій увімкнено. Споживають електрику комп’ютери, переведені у сплячий режим, зарядні пристрої, які не витягли з розетки, "розумні" побутові прилади з постійно увімкненими дисплеями. Звичка вимикати всі прилади з розеток може допомогти зекономити до 15% електрики на місяць.

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