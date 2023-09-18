Чи можуть українці не сплачувати за комуналку під час війни

Не сплачувати комунальні послуги під час війни можуть українці, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або які перебувають чи перебували окупації. Решта ж українців повинні своєчасно вносити оплату за використані ресурси.

Держпродспоживслужба нагадує про правила сплати комунальних послуг під час воєнного стану.

Зазначається, що у період дії такого стану заборонено нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне чи неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги.

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Також комунальники не можуть зупинити житлово-комунальні послуги українцям, які не сплатили за комуналку чи не розрахувалися повністю.

У повідомленні ДПСС зазначається, воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за комунальні послуги – плата нараховується весь період воєнного стану і, якщо споживач не сплачує, після закінчення воєнного стану це все одно доведеться зробити, а саме оплатити "чистий" борг, що буде складатись лише з самих нарахувань.

"Щодо нарахування плати за комунальні послуги споживачам, що вимушено покинули свої домівки, згідно зі статтею 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг", – додали у відомстві.

Держпродспоживслужба звернулася до українців із закликом своєчасно сплачувати за отримані комунальні послуги, навіть у період воєнного стану.

Нагадаємо, комунальні послуги в Києві можна платити за допомогою мобільного додатку "Київ Цифровий". Для цього достатньо додати свою адресу в додатку.

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