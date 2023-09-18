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Економіка

Чи можуть українці не сплачувати за комуналку під час війни

Билім Олена

Чи можуть українці не сплачувати за комуналку під час війни

Не сплачувати комунальні послуги під час війни можуть українці, чиє житло розташоване в районах проведення воєнних дій або які перебувають чи перебували окупації. Решта ж українців повинні своєчасно вносити оплату за використані ресурси.

Держпродспоживслужба нагадує про правила сплати комунальних послуг під час воєнного стану.

Зазначається, що у період дії такого стану заборонено нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне чи неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги.

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Також комунальники не можуть зупинити житлово-комунальні послуги українцям, які не сплатили за комуналку чи не розрахувалися повністю.

У повідомленні ДПСС зазначається, воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за комунальні послуги – плата нараховується весь період воєнного стану і, якщо споживач не сплачує, після закінчення воєнного стану це все одно доведеться зробити, а саме оплатити "чистий" борг, що буде складатись лише з самих нарахувань.

"Щодо нарахування плати за комунальні послуги споживачам, що вимушено покинули свої домівки, згідно зі статтею 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг", – додали у відомстві.

Держпродспоживслужба звернулася до українців із закликом своєчасно сплачувати за отримані комунальні послуги, навіть у період воєнного стану.

Нагадаємо, комунальні послуги в Києві можна платити за допомогою мобільного додатку "Київ Цифровий". Для цього достатньо додати свою адресу в додатку.

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