Могут ли украинцы не платить за коммуналку во время войны

Не платить коммунальные услуги во время войны могут украинцы, чье жилье расположено в районах проведения военных действий или находящихся или находившихся оккупации. Остальные украинцы должны своевременно вносить оплату за использованные ресурсы.

Госпродпотребслужба напоминает о правилах оплаты коммунальных услуг во время военного положения.

В период действия такого состояния запрещено начисление и взыскание штрафов, пени, инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги.

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Также коммунальщики не могут остановить жилищно-коммунальные услуги украинцам, которые не оплатили коммуналку или не рассчитались полностью.

В сообщении ГППС отмечается, что военное положение не освобождает граждан Украины от уплаты за коммунальные услуги – плата начисляется весь период военного положения и, если потребитель не платит, по окончании военного положения это все равно придется сделать, а именно оплатить "чистый" долг, который будет состоять только из самих начислений.

"О начислении платы за коммунальные услуги потребителям, вынужденно покинувшим свои дома, согласно статье 7 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" потребитель имеет право на неоплату стоимости коммунальных услуг (кроме поставки тепловой энергии) в случае их неиспользования (при отсутствии приборов учета) за период временного отсутствия в жилом помещении (другом объекте недвижимого имущества) потребителя и других лиц более 30 календарных дней, при условии документального подтверждения в соответствии с условиями договоров о предоставлении коммунальных услуг", – добавили в ведомстве.

Госпродпотребслужба обратилась к украинцам с призывом своевременно платить за полученные коммунальные услуги, даже в период военного положения.

Напомним, коммунальные услуги в Киеве можно платить с помощью мобильного приложения "Киев Цифровой". Для этого достаточно добавить свой адрес в приложении.

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