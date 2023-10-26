Эксперты объяснили, почему не следует подключать радиатор к удлинителю

Удлинители питания, идеально подходящие для одновременной работы нескольких электронных устройств и бытовой техники, могут быть опасны, если они перегружены, особенно с мощными бытовыми приборами, такими как радиатор.

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Правильное использование удлинителей питания очень важно во избежание какой-либо опасности, пишет santeplusmag.com.

Радиатор и другие устройства, которые используют для работы немало электричества, рискуют привести к короткому замыканию или даже пожару, если их подключить к удлинителю.

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Удлинитель питания не имеет достаточного электрического потока для надлежащей работы нагревательного прибора. Если подключить много приборов в удлинитель, электрическое напряжение может повыситься, что может привести к перегреву. Поэтому очень важно всегда подключать радиатор к настенной розетке.

Рекомендуется никогда не превышать мощность удлинителя в электрической сети. Если он перегружен в течение длительного времени, он может нагреться до 200 градусов в течение нескольких минут и вызвать пожар.

Также эксперты посоветовали подключать к настенным розеткам остальные бытовые приборы, такие как бойлеры, котлы, холодильники, морозильные камеры, стиральные машинки, сушилки, микроволновки и т.д.

А для экономии электричества все устройства следует выключать из розеток, потому что они используют энергию даже выключенными. Это называется "вампирским потреблением".

Больше энергии в выключенном состоянии потребляют устройства с постоянно включенными дисплеями и индикаторами, которые показывают, что устройство включено. Потребляют электричество компьютеры, переведенные в спящий режим, зарядные устройства, которые не вытащили из розетки, умные бытовые приборы с постоянно включенными дисплеями.

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