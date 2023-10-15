Как платить меньше за коммуналку: лайфхак для тех, кто стремится сэкономить

Отопительный сезон может значительно ударить по карману, особенно если вы будете пользоваться электрическими приборами по обогреву жилья. Ведь тарифы на электроэнергию почти в два раза выросли по сравнению с прошлым годом.

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности дало рекомендации, что делать, чтобы платить меньше за коммуналку. Для этого придется отказаться от ряда привычек, по которым приходится платить больше за воду, газ и электричество.

Первое, что нужно сделать – утеплить помещение. Например, заменить или заклеить окна, осуществить теплоизоляцию крыши, модернизировать системы вентиляции и т.д.

Эксперты посоветовали также устанавливать счетчики – тогда вы будете платить по фиксированным тарифам, а только за то, сколько потребляете ресурсов лично.

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Сэкономить на платежках помогут энергосберегающие и альтернативные источники энергии и системы коммуникаций. К примеру, можно заменить газовый котел на твердотопливный с помощью программы государственного кредитования. Также по возможности можно установить ветрогенераторы.

Что касается экономии воды, то здесь советы от государственного агентства следующие:

Закрывайте кран, если чистите зубы, или бреетесь.

Установите электронный смеситель – вода будет лить только тогда, когда вы подносите к крану руки.

Установите смеситель холодной и горячей воды вместо двух кранов.

Если кран протекает, срочно починят его.

Если в доме центральное водоснабжение, то следует установить счетчики на воду, как горячую, так и холодную.

Вместо ванной принимайте душ. А во время мытья посуды можно установить двойную раковину. Или набирать воду в раковину, мыть в ней посуду, а затем таким же образом полоскать ее.

Продукты размораживайте не в проточной воде, а в миске.

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Что касается экономии электроэнергии, то следует выбирать экономные бытовые приборы.

Выключайте свет каждый раз, когда выходите из помещения.

Используйте энергоэффективные лампочки.

В помещении можно установить датчики движения – это касается коридоров, подъездов, лестничных клеток.

Выключайте неиспользуемые устройства.

Вытаскивайте штекеры из розеток.

Охлаждайте пищу до комнатной температуры перед поставкой в холодильник.

Правильно расположите холодильник, чтобы он часто не включался – он должен находиться подальше от батарей отопления, плиты, колонки или бойлера.

Сэкономить на тепле и газе можно следующим образом:

Установите тепловые счетчики на свою квартиру, чтобы платить только за себя.

Термостатический вентиль на радиаторе позволит регулировать температуру дома, квартиры или отдельной комнаты.

Выключайте отопительные приборы, если выходите из дома.

Отопительные приборы и радиаторы нельзя закрывать мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями.

Специалисты советуют также перед началом каждого отопительного сезона проверять систему – устранить воздушные пробки, отремонтировать места возможной протечки.

Газовую колонку или бойлер, отработавший 15-20 лет, следует заменить.

Найдите места в доме, где наблюдаются сквозняки – эти места нужно утеплить.

Плотные шторы помогут удерживать тепло в доме, однако они не должны перекрывать батареи отопления.

Толстый ковер утеплит пол.

Позаботьтесь об утеплении стен, фундамента, потолка, чердака, подвала.

Также нужно изолировать от холода окна, форточки, двери, балконы.

Предлагаем узнать, можно ли не платить за коммуналку во время войны.

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